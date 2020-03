Lo sport non si ferma con Uisp Empoli Valdelsa: arrivano i video per allenarsi a casa

Il Comitato Uisp Empoli Valdelsa non vuole lasciare soli i propri associati in un momento nel quale è impossibile portare avanti l'attività fisica nei consueti spazi pubblici, quali palestre, circoli e scuole. Sono migliaia le persone che settimanalmente seguono i corsi Afa e di ginnastica dolce organizzati dalla Uisp, grazie ai nostri istruttori qualificati.

Insieme a questi ultimi abbiamo deciso di attivarci per rendere possibile la prosecuzione delle attività a distanza. Attraverso dei brevi video gli istruttori proporranno esercizi da svolgere all'interno della propria abitazione, in modo da proseguire nel percorso di benessere e movimento nonostante l'emergenza. A partire dal prossimo lunedì 16 marzo, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 10.30 saranno caricati sulla pagina Facebook “ Uisp Empoli Valdelsa APS” i video tutorial di allenamento. Nell'attesa e per chi non avesse un profilo Facebook è possibile anche rivedere i video già presenti sul canale Youtube della nostra associazione “Uisp Empoli Sportpertutti”, in cui i nostri istruttori mostrano alcuni dei principali esercizi svolti durante i corsi di attività fisica adattata.

Per i più piccoli, invece, abbiamo pensato a contenuti ad hoc per farli continuare a giocare e a muoversi, in questi giorni trascorsi a casa. E in particolare dalla prossima settimana partirà una rubrica sulla nostra pagina Instagram, rilanciata quindi sul profilo Facebook della Uisp Empoli Valdelsa APS, in cui attraverso illustrazioni e istruzioni scritte verranno proposti giochi da poter svolgere in famiglia.

Un modo per promuovere l'attività fisica e il gioco perché muoversi è salute e benessere. Ma senza mettere a rischio la sicurezza, restando a casa.

Fonte: UISP Comitato Empoli Valdelsa

