Mercato agricolo sospeso a Volterra, Anva: "Situazione senza precedenti"

“Volterra, città turistica ormai senza turisti, si trova con una grande offerta di food e purtroppo una ridottissima domanda tra l’altro fagocitata dalla grande distribuzione. Per senso di responsabilità non abbiamo montato i nostri banchi non avviando procedimenti contro la decisione del sindaco, anche se secondo il decreto del presidente del consiglio il mercato poteva svolgersi regolarmente, e adesso ci attendiamo un aiuto ed una disponibilità dell’amministrazione comunale una volta conclusa questa drammatica emergenza”. E’ Fabrizio Calamassi, responsabile Anva del mercato alimentare di Volterra, ad intervenire sulla decisione del sindaco di chiudere i banchi di piazza Priori.

“Stiamo vivendo una situazione che non ha precedenti – dice ancora Calamassi – e per questo ogni mossa deve essere valutata attentamente per le conseguenze enormi che può avere. Purtroppo come spesso accade si rischia di mettere contro gli anelli più deboli del commercio, le attività tradizionali e gli ambulanti. Lasciando autostrade aperte alla grande distribuzione che, in alcuni casi, non sembra nemmeno fare molto per rispettare i protocolli di sicurezza”. La conclusione del responsabile Anva: “Prendiamo atto con rammarico della sospensione, per ora, di due mercati a Volterra. A questo punto chiediamo all’amministrazione che tutti quelli che saranno annullati vengano recuperati comunque in piazza dei Priori facendo slittare lo spostamento in Vallebona”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

