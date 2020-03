MMAB online, contenuti culturali in emergenza coronavirus

Il Comune di Montelupo, in un momento di durissima crisi per la salute pubblica, per la società e per la socialità, implementa la pagina facebook del MMAB, centro culturale per eccellenza del territorio montelupino, cercando di veicolare il più possibile contenuti culturali presenti in rete e, in alcuni casi, producendone di nuovi.

Ci sono proposte di letture ad alta voce per bambini (dagli albi illustrati letti dai migliori attori italiani negli anni Ottanta, alle nuove storie per bambini tratte dalla storia del rock), consigli di siti web dove si possono visitare virtualmente i più prestigiosi musei del mondo, archivi che contengono approfondimenti letterari, e alcune video-letture autoprodotte.

I temi quindi variano dal mondo dei cantautori agli scrittori più celebri, dalle questioni più in voga del momento (per esempio le questioni linguistiche intorno al Corona Virus proposte da La Crusca), fino ai suggerimenti per guardare film d’autore in streaming messi a disposizione dalla Cineteca di Milano.

Abbiamo l’opportunità di avere internet in questo momento storico e quindi possiamo e dobbiamo sfruttare l’occasione per crescere culturalmente ed esplorare tutti quei contenuti che, abitualmente, non abbiamo il tempo di approfondire.

Gli hashtag ricorrenti sono #manteniamoledistanze #distanzevuote #laletturacorresulweb, ma soprattutto ci piace lo slogan “Chiudete le porte, aprite la mente!”.

Parallelamente ci piacerebbe ricevere dai cittadini consigli culturali (un libro, una canzone, un contenuto multimediale) da inserire nella programmazione della pagina FB del MMAB. Un modo come un altro per tenersi in contatto in questo lungo periodo di lontananza forzata.

Cosa chiediamo? Nient’altro che un’immagine (la propria oppure una inerente il consiglio culturale proposto), abbinata a titolo e autore e possibilmente una frase che motivi la propria scelta. Naturalmente siamo sempre pronti a ricevere anche vere e proprie recensioni di libri che, dopo una valutazione redazionale, potranno essere pubblicate nel blog della biblioteca, citando naturalmente l’autore. Gli hashtag in questo caso sono #iorestoacasa e… #leggo #ascoltomusica #mifacciounacultura

La mail a cui inviare il materiale è c.trinci@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Vi aspettiamo sulla nostra pagina facebook per commenti, like o suggerimenti: https://www.facebook.com/mmabmontelupo/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

