Il Museo Leonardiano visibile da casa per l'emergenza coronavirus

Cosa si può fare stando seduti comodamente sul divano di casa in questi giorni di restrizioni dovute all'emergenza coronavirus? Un'idea può essere seguire la nuova rubrica ideata dal Museo Leonardiano di Vinci: #IlLeonardianoDalTuoDivano.

Sui canali social della struttura museale vinciana sarà, infatti, possibile scoprire fotogallery, video e notizie che porteranno a casa dei visitatori virtuali uno dei musei più antichi e originali dedicati a Leonardo da Vinci. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Vinci prevede, in sostanza, una programmazione che consenta di vedere e apprezzare i contenuti del museo anche da casa, grazie alla condivisione dei tanti contenuti digitali prodotti negli anni.

Questi particolari contenuti, pubblicati sulle pagine social, saranno identificati con l'hashtag #IlLeonardianoDalTuoDivano e spazieranno da quelli legati alla collezione esposta ad argomenti e curiosità su tematiche leonardiane, con un focus anche sulla storia del museo e della biblioteca, grazie alle preziose e suggestive foto d'epoca custodite negli archivi comunali.

Tra i contenuti proposti, è possibile godere anche della video-storia “Tra sogno e invenzione. Le macchine per volare di Leonardo al Museo Leonardiano di Vinci”, realizzata per il progetto Google Arts&Culture “Tutto inizia da un'idea”, la più grande mostra online su invenzioni e scoperte mai curata prima. “Tra sogno e invenzione” permette di visitare, grazie a Google Street View, gli interni di alcune delle sale del percorso espositivo del Museo Leonardiano, della terrazza panoramica e una buona parte dei modelli esposti, corredati da didascalie e informazioni in italiano e in inglese.

Inoltre, in questo percorso virtuale a puntate, il visitatore potrà conoscere ancora più da vicino le macchine che incontrerà, usando l'App del Museo Leonardiano, scaricabile gratuitamente sulle piattaforme Apple Store e Google Play.

