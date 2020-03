Picchia moglie e figlio 11enne, chiesto processo per 47enne a Firenze

Il pm Ornella Galeotti ha chiesto il processo per un 47enne di Firenze, accusato di violenza sessuale e lesioni personali verso la moglie e di maltrattamenti in famiglia verso donna e il loro figlio minorenne. I fatti sono stati denunciati dalla donna e risalgono a partire dal 2017.

La moglie lavorava nell'attività del marito ed era stata costretta più volte a subire atti sessuali, sotto la minaccia di un licenziamento e addirittura di portare via il figlio. Per un calcio al ginocchio tirato contro di lei, la donna è stata costretta a camminare con le stampelle per una settimana. In un altro episodio l'avrebbe afferrata per il collo fino a toglierle il respiro. Anche il figlio 11enne è rimasto ferito in una occasione con un pugno allo sterno e allo stomaco in due occasioni diverse per futili motivi.

