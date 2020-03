Prostitute denunciate a Viareggio: fuori casa senza motivi durante l'emergenza coronavirus

Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno e pure le disposizioni del governo sul rimanere a casa sono state applicate alla lettera da parte delle forze dell'ordine. Per questo tre prostitute sono state denunciate sul viale dei Tigli a Viareggio, nella pineta di Levante. Non avevano motivi validi per la loro presenza fuori da casa, il loro 'mestiere' non è stato considerato ovviamente come una scusante. La polizia farà controlli anche nelle 'case chiuse'. Anche gli incontri a luci rosse potrebbero essere veicolo di trasmissione del covid-19.

