Raccolta fondi per apparecchiature per l'ospedale di Lucca: obiettivo 25mila euro in 10 giorni

Il Comune di Capannori, in rappresentanza di tutta la comunità, vuole dare una mano a tutto il personale sanitario degli ospedali della provincia di Lucca per fronteggiare il Coronavirus. Per questo ha dato il via a una raccolta fondi, su un apposito conto bancario aperto dall'Ente, da consegnare poi all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest per acquistare apparecchiature di cui i gli ospedali hanno bisogno per curare le persone. L’obiettivo è raccogliere 25 mila euro in 10 giorni.

Chi volesse effettuare una donazione può farlo sia attraverso la campagna sulla piattaforma Gofundme (https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-gli-ospedali-della-provincia-di-lucca) sia tramite un bonifico intestato a “Comune di Capannori”, IBAN: IT 20 X 01030 24700 000000820358, causale “Aiutiamo gli ospedali”.

L’amministrazione Menesini ha avviato questa raccolta fondi perché molti cittadini hanno detto che volevano dare un contributo ma volevano sapere a chi stavano dando i soldi. Il Comune è una garanzia per tutti e quindi si è messo a disposizione della comunità.

L’Ente di piazza Aldo Moro sarà solo un tramite fra i cittadini e l'azienda sanitaria. Quali macchinari o strumentazioni comprare sarà deciso dall'Asl in base all'esigenza degli ospedali al momento della consegna della raccolta.

Il sistema sanitario nazionale è straordinario perché si basa su un principio di uguaglianza molto importante: ogni vita umana ha valore. Per garantire questo principio in questa emergenza occorre che ognuno faccia la propria parte: da un lato restando a casa e riducendo così la possibilità di contagio; dall'altra supportando gli ospedali e tutto il personale che ci lavora nel grande impegno giornaliero.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capannori