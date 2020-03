Sammontana, cassa integrazione per 192 a Vinci. Va avanti la produzione di gelato

Cassa integrazione straordinaria per 7 settimane per 192 dipendenti Sammontana dello stabilimento di Mercatale di Vinci. Lo riporta la cronaca di oggi dei quotidiani locali. La misura è stata disposta anche nel dipartimento di Verona dove vengono prodotti croissant e pasticceria. Manco a dirlo, l'emergenza coronavirus fa da padrona anche nell'importante industria empolese. La chiusura obbligata dei bar è stato uno dei motivi che hanno spinto a questa scelta. Rimarrà attiva la produzione per i supermercati, quelli sì ancora aperti per fornire i generi di prima necessità. I turni saranno scaglionati anche per ridurre al minimo i contatti tra dipendenti ed escludere il contagio. Oltre al reperimento delle mascherine per i dipendenti.

Tutte le notizie di Vinci