"State a casa": la chiamata dei sindaci dell'Empolese Valdelsa. Alcune telefonate oltre la mezzanotte

Dal tardo pomeriggio di ieri la protezione civile dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha inviato a quasi 40.000 utenze un messaggio registrato dai sindaci per invitare tutti i cittadini a non uscire di casa se non per reali necessità a tutela della salute propria e degli altri.

"Si tratta della prima volta che utilizziamo questo servizio - dichiara Paolo Masetti delegato alla Protezione Civile dell’Unione - e molti cittadini di diversi comuni, Empoli in particolare, ci hanno segnalato di avere ricevuto il messaggio ad un’ora più che tarda nonostante la fine dell’invio fosse prevista per le 21:30 (nello specifico sono partite alcune telefonate alle 00.30 circa, NdR). Anche se non dipendente dalla nostra volontà mi scuso per il disagio arrecato ma allo stesso tempo, a nome di tutti i sindaci, ribadisco l’importanza di quel messaggio e del principale comportamento che suggerisce: stare a casa. Da come ci stiamo comportando in questi giorni dipende la contabilità dei casi positivi e dei possibili decessi che dovremo affrontare nelle prossime settimane.”

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

