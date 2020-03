Supermercati Unicoop Firenze chiudono alle 20 per rifornimento merci. Altri orari invariati

Da lunedì 16 marzo tutti i punti vendita di Unicoop Firenze chiuderanno alle 20. Tale provvedimento si rende necessario per garantire il rifornimento delle merci in condizioni di sicurezza e per assicurare a soci e clienti la reperibilità della merce sugli scaffali.

Unicoop Firenze ricorda inoltre che i punti vendita della Cooperativa resteranno aperti sabato e domenica senza alcuna variazione. Maggiori informazione e tutti gli orari su www.coopfirenze.it.

Il nostro impegno, in questo difficile momento, è quello di potere garantire a tutti una spesa sicura, soprattutto nei generi di prima necessità. Vorremmo fare proprio un messaggio di speranza che in questi giorni è presente sui social e nel Paese: #andràtuttobene

