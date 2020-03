Al via da domani la sanificazione degli spazi pubblici e arredi urbani

Prenderà il via domani, lunedì 16 marzo, la sanificazione degli spazi pubblici e arredi urbani (panchine, cestini, fermate degli autobus, etc.) presenti sul territorio comunale di Carmignano. Un intervento che coinvolgerà tutte le frazioni, al fine di migliorare le condizioni igieniche e sanitarie in particolare dei luoghi di passaggio e di sosta.

Come concordato con l'amministrazione comunale, personale di Alia Servizi Ambientali da domani e per tutta la settimana provvederà a diffondere una miscela vaporizzata di prodotti sanificanti in particolare nelle piazze e nei centri storici delle frazioni; negli ingressi delle farmacie e delle attività commerciali aperte al pubblico; nell'ingresso degli Uffici pubblici, come Uffici postali, Comando della Polizia Municipale e Stazione dei Carabinieri, Palazzo comunale, sedi della Misericordia di Seano, Carmignano e Comeana e Distretto sanitario di Carmignano.

Resta in vigore regolarmente la pulizia strade. "Una misura ulteriore a tutela della salute pubblica - dichiara il sindaco Edoardo Prestanti -. Chiedo a tutti uno sforzo in più nel tenere la città pulita. In che modo? Semplicemente restando a casa. Grazie a tutti gli operatori di Alia che stanno lavorando per la nostra comunità".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

