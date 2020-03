Comitato piccoli azionisti: "Solidarietà al comparto del trasporto aereo"

Esprimiamo solidarietà al comparto del trasporto aereo nazionale e regionale colpito dal diffondersi del Covid-19 e condividiamo l'iniziativa del presidente dell’Enac Zaccheo di proporre uno scenario minimo infrastrutturale per garantire la mobilità del trasporto aereo nazionale, individuando 17 aeroporti di rilevanza nazionale per i bacini d'utenza serviti e la continuità territoriale. Per quello toscano è stato individuato l'aeroporto di Pisa, per la sua capacità infrastrutturale (ricettività passeggeri e merci, lunghezza di pista, ecc.) idonee a garantirne piena operatività senza restrizioni, anche per la presenza dell'Aeronautica Militare.

Siamo convinti che il Governo varerà misure a sostegno delle società di gestione aeroportuale, per aiutarle a superare l'emergenza in atto.

Facendo appello a un sentimento che ha fatto rinascere la solidarietà, diciamo ai dipendenti fiorentini di Toscana Aeroporti, che siamo sicuri che quelli pisani saranno loro vicini e si faranno carico di rappresentarli al meglio, dicendo Insieme ce la faremo.

Il Pres. Piccoli Azionisti T A- Dr Gianni Conzadori

