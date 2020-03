Coronavirus, al via la sanificazione delle strade a Seravezza

Al via lunedì sul territorio comunale di Seravezza la sanificazione delle strade legata al contenimento del coronavirus. «Abbiamo dato incarico ad Ersu, in linea con quanto sta avvenendo in molte città italiane», annuncia l'assessore Dino Vené. «L'azienda si è già attrezzata per svolgere il servizio con i propri mezzi e con il proprio personale».

La Protezione civile comunale ha attivato intanto un servizio di segnalazione e informazione per i cittadini attivo 24 ore su 24. I contatti telefonici sono i seguenti: 0584 757738 oppure 0584 757775. In alternativa possono essere contattati direttamente il funzionario responsabile ingegner Roberto Orsini al 328 0412949 oppure l'assessore Dino Vené al 366 5654725. Per comunicazioni via email: protezionecivile@comune.seravezza.lucca.it oppure ufficiotecnico@comune.seravezza.lucca.it. Le persone sottoposte a quarantena e i non autosufficienti possono rivolgersi ai recapiti suddetti per avere supporto nel reperimento di generi alimentari di prima necessità o farmaci.

«Anche il comando di Polizia Municipale sta affrontando l'emergenza coronavirus con grande impegno», aggiunge l'assessore Vené. «Gli agenti sono sul territorio per il controllo dell'effettiva sospensione delle attività commerciali di cui è stata disposta la chiusura e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitari negli esercizi che possono continuare a svolgere la loro attività. Sono anche in corso controlli sulle persone che si spostano sul territorio. Ricordo a tale proposito che è consentito uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute».

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Seravezza