Coronavirus, altri 151 tamponi positivi. Sono 781 i contagiati dall'inizio dell'emergenza

Sono 151 i nuovi casi positivi al coronavirus Convid-19 registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani, e salgono dunque a 781 i contagiati dall’inizio dell’emergenza.

Tenuto conto di sette guarigioni virali, i cosiddetti ‘negativizzati’ (uno in più rispetto a ieri), cinque guarigioni cliniche e dieci decessi (l’ultimo è un ottantottenne di Poggibonsi, ricoverato alle Scotte dal 7 marzo), i casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 759. Spetterà in ogni caso all’Istituto di sanità superiore attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 70 a 98 anni, affette da più patologie. Duecentoottantadue sono al momento i ricoverati in ospedale, di cui 107 in terapia intensiva.

I numeri che fotografano la situazione toscana a domenica 15 marzo sono quelli che l'assessorato al diritto alla salute ha trasmesso entro le 16.30 al Ministero. Per questo potrebbero esserci dati diversi nelle comunicazioni delle aziende sanitarie che arrivassero più avanti nel corso del pomeriggio.

Di 781 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non necessariamente sempre corrisponde con quella di residenza: 162 Firenze, 79 Pistoia, 42 Prato (totale Asl centro: 283), 130 Lucca, 108 Massa-Carrara, 71 Pisa, 50 Livorno (totale Asl nord ovest: 359), 38 Grosseto, 60 Siena, 41 Arezzo (totale sud est: 139).

Dal 1° febbraio ad oggi sono in tutto stati esaminati 5.132 tamponi, in alcuni casi sono stati effettuati più test per la stesso paziente.

Dal monitoraggio giornaliero, il dato è in questo caso quello a mezzogiorno di oggi, sono invece 7.443 (1.259 in più in ventiquattro ore) le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 3.725 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di questi ultimi sono 2.163 nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 142 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 277 nella sud est (Arezzo - Siena – Grosseto). Gli altri 3.718 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 573 nella Asl Centro, 1.632 nell’Asl Nord Ovest e 1.513 nell’Asl Sud Est.

Altri 64 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (14 marzo) e le 14 di oggi (15 marzo), secondo i dati certificati dal Dipartimento della Prevenzione aziendale.



NUOVI CASI

Apuane e Lunigiana: 13 casi positivi

uomo di 91 anni, di Carrara, a domicilio;

uomo di 72 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale AOUP;

uomo di 65 anni, di Fivizzano, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 80 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 62 anni, di Massa, tampone all’ospedale Apuane;

uomo di 86 anni, di Massa, ricoverato all’ospedale Apuane;

bimba di 1 anno, ricoverata all’ospedale Apuane;

uomo di 78 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

donna di 87 anni, di Carrara, ricoverata all’ospedale Apuane;

donna di 48 anni, di Pontremoli, ricoverata all’ospedale Apuane;

uomo di 56 anni, di Massa, ricoverato all’ospedale Apuane;

donna di 84 anni, di Carrara, ricoverata all’ospedale Apuane;

donna di 83 anni, di Carrara, ricoverata all’ospedale Apuane.

Lucca e Valle del Serchio: 15 casi positivi

uomo di 60 anni, domiciliato a Castelnuovo Garfagnana, a casa;

uomo di 39 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca;

donna di 64 anni, di Pieve Fosciana, ricoverata in ospedale San Luca;

uomo di 58 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca;

uomo di 65 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca;

uomo di 72 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca;

donna di 54 anni, di Altopascio, a domicilio;

donna di 51 anni, di Capannori, a domicilio;

donna di 60 anni, di Lucca, a domicilio;

uomo di 73 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca;

uomo di 60 anni, di Castelnuovo Garfagnana, a domicilio;

donna di 41 anni, di Villa Basilica, a domicilio;

uomo di 82 anni, di Lucca, ricoverato in ospedale San Luca;

donna di 82 anni, di Barga, ricoverata in ospedale San Luca;

uomo di 74 anni, di Porcari, ricoverato in ospedale San Luca.

Pisa: 17 casi positivi

uomo di 56 anni, di Pisa, ricoverato in ospedale AOUP;

uomo di 33 anni, di Pisa, a domicilio;

donna di 39 anni, di Pisa, a domicilio;

uomo di 61 anni, di Pisa, a domicilio;

donna di 79 anni, di Pisa, a domicilio;

uomo di 39 anni, domiciliato a Pisa, a casa;

uomo di 65 anni, di Pisa, ricoverato in ospedale AOUP;

donna di 55 anni, di Pisa, ricoverata in ospedale;

donna di 47 anni, di Pisa, a domicilio;

uomo di 87 anni, di Pisa, ricoverato in Malattie infettive AOUP;

uomo di 50 anni, di Calci (PI), a domicilio;

uomo di 61 anni, di Pisa, ricoverato in ospedale;

donna di 58 anni, di Cascina, ricoverata in ospedale;

uomo di 55 anni, di Cascina, ricoverato in ospedale;

uomo di 93 anni, di San Giuliano Terme (PI), ricoverato in Malattie infettive AOUP;

uomo di 84 anni, di Cascina, ricoverato in Malattie infettive AOUP;

uomo di 73 anni, di Terricciola, a domicilio.

Livorno e Val di Cornia: 1 caso positivo

donna di 54 anni, di Piombino, a domicilio.

Versilia: 18 casi positivi

donna di 79 anni, di Seravezza, in ospedale;

uomo di 58 anni, domiciliato a Forte dei Marmi, a domicilio;

donna di 53 anni, di Camaiore, a domicilio;

uomo di 70 anni, di Seravezza, a domicilio;

uomo di 54 anni, di Seravezza, a domicilio;

uomo di 25 anni, di Forte dei Marmi, a domicilio;

uomo di 23 anni, di Forte dei Marmi, a domicilio.

uomo di 60 anni, di Massarosa, ricoverato in ospedale;

bimba di 10 anni, di Pietrasanta, a domicilio;

donna di 52 anni, di Camaiore, a domicilio;

donna di 50 anni, di Pietrasanta, a domicilio;

donna di 51 anni, di Pietrasanta, a domicilio;

donna di 62 anni, di Pietrasanta, a domicilio;

donna di 79 anni, di Stazzema, a domicilio;

donna di 55 anni, di Stazzema, a domicilio;

donna di 45 anni, di Camaiore, a domicilio;

uomo di 60 anni, di Seravezza, a domicilio;

donna di 47 anni, di Pietrasanta, a domicilio.

CASI GIA’ CONOSCIUTI

A seguire il totale per ciascun territorio dei 229 casi risultati precedentemente positivi sul territorio dell’Asl.

Ambito territoriale di Massa: 86

Ambito territoriale di Lucca: 37

Ambito territoriale di Pisa (compresa AOUP): 44

Ambito territoriale di Livorno: 28

Ambito territoriale della Versilia: 34.

Asl Toscana Sud est

Comune di Abbadia San Salvatore (tot. 3):

un uomo di 22 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 23 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 63 anni ricoverato a Siena

Comune di Asciano (tot. 1):

un uomo di 45 anni in isolamento domiciliare

Comune di Castiglione d’Orcia (tot. 1):

una donna di 66 anni in isolamento domiciliare

Comune di Chiusi (tot. 21):

un bambino di 1 anno in isolamento domiciliare

un bambino di 11 anno in isolamento domiciliare

una ragazza di 13 anno in isolamento domiciliare

una donna di 22 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 34 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 36 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 37 anni in isolamento domiciliare

una donna di 37 anni in isolamento domiciliare

due donne di 38 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 39 anni in isolamento domiciliare

due donne di 44 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 44 anni in isolamento domiciliare

una donna di 46 anni ricoverata a Siena

un uomo di 59 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 66 anni in isolamento domiciliare

una donna di 66 anni in isolamento domiciliare

una donna di 78 anni in isolamento domiciliare

una donna di 83 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 86 anni ricoverato a Siena

Comune di Montepulciano (tot. 2):

un uomo di 65 anni in isolamento domiciliare

una donna di 65 anni in isolamento domiciliare

Comune di Monteroni d’Arbia (tot. 1):

una donna di 33 anni in isolamento domiciliare

Comune di Murlo (tot. 1):

un uomo di anni in isolamento domiciliare

Comune di Piancastagnaio (tot. 7):

due uomini di 58 anni in isolamento domiciliare

una donna di 60 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 66 anni ricoverato a Grosseto

un uomo di 79 anni in isolamento domiciliare

due uomini di 89 anni in isolamento domiciliare

Comune di Poggibonsi (tot. 7):

una donna di 44 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 55 anni ricoverato ad Arezzo

una donna di 59 anni in isolamento domiciliare

due uomini di 62 anni in isolamento domiciliare

una donna di 84 anni ricoverata a Siena

un uomo di 88 anni ricoverato a Siena

Comune di San Gimignano (tot. 1):

una donna di 72 anni ricoverata a Siena

Comune di San Quirico d’Orcia (tot. 2):

una donna di 54 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 81 anni ricoverato ad Arezzo

Comune di Sarteano (tot. 2):

un uomo di 33 anni in isolamento domiciliare

una donna di 63 anni ricoverata a Grosseto

Comune di Siena (tot. 6):

un uomo di 21 anni in isolamento domiciliare

una donna di 29 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 45 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 48 anni ricoverato a Siena

un uomo di 58 anni in isolamento domiciliare

un uomo di 66 anni in isolamento domiciliare

Comune di Sovicille (tot. 1):

una donna di 50 anni in isolamento domiciliare

Comune di Torrita di Siena (tot. 3):

una donna di 52 anni ricoverata a Grosseto

una donna di 58 in isolamento domiciliare

un uomo di 83 anni ricoverato ad Arezzo

