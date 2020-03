Coronavirus, Nardella: "Serve un nuovo patto sociale"

In una lettera pubblicata dal Corriere della sera, il sindaco di Firenze Dario Nardella, afferma che c'è bisogno di un nuovo " patto sociale tra i cittadini, fondato su responsabilità e consapevolezza. Le istituzioni parlino in modo chiaro e univoco, senza approssimazioni e provvedimenti spezzatino. I comunicatori evitino la corsa alla notizia a tutti i costi. E ogni cittadino italiano sia consapevole della situazione e di come le regole di comportamento valgano per ciascuno, a prescindere dallo stato di salute". E aggiunge "A livello sociale, pensiamo ai più deboli. A Firenze, tra l'altro, abbiamo attivato un servizio telefonico per gli anziani. Il morale dei cittadini è fondamentale per combattere il virus e rialzarsi", scrive Nardella. "Abbiamo superato tanti momenti difficili, ma stavolta il nemico è subdolo, sembra non riguardarci fino a che non ci colpisce direttamente. Nessuno ha il diritto di sentirsi escluso dal nuovo patto sociale".

