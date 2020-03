Coronavirus, non rispetta Dpcm e strattona agenti: denunciata

Ha tentato di allontanarsi per non fornire le generalità e, bloccata, si è ribellata alle agenti di Polizia Municipale. Una bravata che è costata alla donna, una fiorentina di 54 anni, due denunce. L’episodio è accaduto stamani.

Una pattuglia del Reparto Antidegrado nel corso dei controlli delle disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del virus COVID-19, ha notato un gruppo di persone e si è avvicinata per invitare le persone a disperdersi. Sollecitazione raccolta da tutti tranne che da una donna in bicicletta che ha anzi iniziato ad offendere le agenti. E , alla richiesta delle generalità, ha tentato di allontanarsi. Una volta raggiunta, la donna ha cercato di fuggire strattonando le agenti e quando è stata bloccata, alla fine, ha dato nome e cognome risultati però fasulli.

Per la donna sono scattate denunce per resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. Sempre nell’ambito dei controlli una pattuglia del Reparto Antidegrado è intervenuta in centro per disperdere un assembramento di fattorini per la consegna del cibo a domicilio riuniti di fronte a una pizzeria. Gli agenti li hanno invitati a proseguire i loro lavoro mantenendo le distanze previste dal DPCM.

Ancora, tanta gente a passeggio o per fare attività fisica si reca al parco delle Cascine a Firenze. La polizia municipale è infatti costretta a intervenire con il megafono in caso di assembramenti di persone. Controlli sempre alle Cascine anche da parte delle forze dell'ordine. Nel capoluogo toscano per i giardini pubblici recintati è stata disposta la chiusura ma le Cascine sono un parco aperto.

Il bel tempo di oggi non aiuta a far stare a casa le persone, nonostante gli appelli dei giorni scorsi a partire da quello del sindaco Dario Nardella. Sempre la polizia municipale è impegnata nel controllo delle autocertificazioni e in quelli dei locali, per il rispetto delle prescrizioni imposte per il coronavirus

