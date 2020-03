Cosa fare a casa durante Covid-19? Lezioni di danza gratis su Instagram

Cosa fare a casa in isolamento? Dal web arrivano molte risposte. Una di queste è un'iniziativa solidale no profit chiamata 'Lezioni Virali' pensata per la grande comunità di ballerini e amanti della danza che non possono allenarsi che in casa.

Da quando è nata, lunedì 9 marzo, a seguito delle restrizioni imposte dal COVID-19, 'Lezioni Virali' è diventato strumento di aiuto, condivisione e solidarietà per la comunità di ballerini italiana. Al momento conta più di 7mila follower su Instagram.

Tutte le realtà della danza italiana sono coinvolte in una maratona solidale in cui vengono svolte lezioni in diretta Instagram completamente gratuite, e sarà così finché non torneremo tutti alla normalità.

Ecco il link: https://instagram.com/lezionivirali

Fonte: Lezioni Virali

