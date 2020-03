Covid-19 e mascherine introvabili, Enrico Rossi: "Non è il tempo di polemiche"

Il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto ieri a inviare mascherine di diverse tipologie alle regioni italiane. Nella giornata di ieri, 14 marzo, è esplosa la polemica, innescata dall'assessore lombardo al welfare Giulio Gallera e indirizzata alla Protezione civile. L'assessore ha parlato di "fogli di carta igienica" inviati al posto di "mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche", riferendosi alle mascherine del tipo 'montrasio'. Il ministro per le Autonomie Boccia ha replicato che la Lombardia ha ricevuto mascherine di diversi tipi, tra cui queste ultime che servono anch'esse per l'uso adeguato.

Il governatore toscano, dal canto suo dichiara: "Non è tempo di polemiche. Io mi limito a dire che esprimo la mia solidarietà agli uomini della protezione civile nazionale e al loro capo Angelo Borrelli, che ringrazio per l'impegno e per il materiale inviatoci, incluse le mascherine che non sono certo il meglio ma che sono meglio che niente e sono utilizzabili, come stabilito a livello nazionale. Abbiamo da risolvere molti problemi e non da perdere tempo in litigi". Così su fb Enrico Rossi.

