Covid-19, locali chiusi: i Ristoratori Toscani donano le scorte alimentari a Caritas e dipendenti

Il gruppo di Ristoratori Toscani, in particolare i ristoranti Pizzaman-Cicalone-Godo-San Pierino-Luna-Centocanti-Benvenuti a sud, chiusi per la drammatica epidemia, hanno deciso di donare tutte le scorte di magazzino alla Caritas per aiutare i più bisognosi, mentre tutti gli altri 300 ristoranti hanno donato le proprie scorte alimentari alle famiglie del personale dipendente.

La battaglia iniziata della nuova associazione continua chiedendo la totale chiusura degli esercizi commerciali comprendendo anche la chiusura delle consegne a domicilio perché ritenute dal gruppo pericolose e mal gestite.

Fonte: Ristoratori Toscani

Tutte le notizie di Firenze