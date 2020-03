Covid-19, Moschi (Uniti per Volterra) chiede la sanificazione delle strade

Chiedo ufficialmente la sanificazione delle strade nel Comune di Volterra. Si tratta di una misura necessaria per evitare il diffondersi del Coronavirus.

Già in molte altre città questa operazione è stata eseguita con solerzia, poiché rappresenta un ulteriore contributo alla tutela dei cittadini. Gli interventi possono anche essere eseguiti in notturna, e per le modalità basterebbe interagire con i i comuni toscani che già l'hanno opportunamente eseguita. Una volta avviata la sanificazione gli operatori addetti laveranno e sanificheranno le principali vie e piazze cittadine utilizzando appositi prodotti che garantiranno un'efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell'ambito del programma di interventi eccezionali necessari ad affrontare l'emergenza Covid-19. Un'emergenza che ci deve vedere uniti, per superare nel migliore dei modi questo problema.

Fonte: Uniti per Volterra

