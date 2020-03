Covid-19, Quarrata chiude parchi e giardini fino al 3 aprile

Al fine di evitare assembramenti e di ridurre al minimo il contagio da Coronavirus Covid-19, il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha disposto da ieri, 14 marzo e fino a venerdì 3 aprile la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici del Comune.

Nello specifico sono chiusi da oggi il parco di Villa La Magia, il parco della Querciola, il giardino di piazza Giovanni XXIII, il giardino di via Einaudi, il giardino Don Giuliano Mazzei di via San Lorenzo, piazzetta Lo Scricciolo, il giardino Ex Cinema Moderno, il giardino Caterina e Catia Nencioni di Ronchi, lo spazio giochi Serafina Nesti di Caserana, il giardino di Catena.

Fonte: Comune di Quarrata

