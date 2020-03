Emergenza Covid-19, a Quarrata spesa e farmaci a casa per chi è in difficoltà

Essere di sostegno a chi fa più fa più fatica è la nostra mission. In questi giorni così delicati anche per la nostra città, è ancora più importante essere presenti, perciò abbiamo pensato che un aiuto concreto e immediato è sicuramente quello di adoperarci per consegnare spesa e farmaci a domicilio a tutti coloro che non hanno modo di spostarsi e che ne faranno richiesta.

Il servizio è gratuito ed è rivolto prevalentemente ad anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti. In accordo con il Centro Operativo Comunale di Quarrata ci siamo dunque organizzati secondo le seguenti modalità.

Dal lunedì al venerdì sarà possibile prenotare il servizio di consegna a domicilio telefonando ai seguenti numeri:

0573.739626

0573.790203

324.7990392

Le prenotazioni saranno raccolte dalle ore 10.00 alle ore 13.00, mentre le consegne saranno effettuate dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ad opera dei nostri volontari.

Il servizio è gratuito; sarà richiesto solo il rimborso della spesa effettuata, da dare in contanti al momento della consegna, a fronte dello scontrino fiscale. Non sarà possibile effettuare resti.

Fonte: Associazione di Volontariato Pozzo di Giacobbe Onlus - Ufficio Stampa

