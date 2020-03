Firenze, i Gruppi di Aiuto AISLA diventano online durante l'emergenza Coronavirus

Anche in questo momento difficile AISLA Firenze vuole restare al fianco delle persone con SLA. Già la SLA è una malattia che isola, che priva le persone della loro socialità. Ancora di più adesso i malati rischiano seriamente di essere ancor più soli, le loro famiglie ancor più abbandonate. Per questo AISLA Firenze ha deciso di mantenere attivi i Gruppi di Aiuto che si svolgeranno attraverso la propria piattaforma informatica coordinati sempre da dr. Morales. La dr.ssa Benemei inoltre continuerà ad offrire il sostegno psicologico tramite videochiamata.

I Gruppi di Sostegno sono attivi a Firenze, Borgo San Lorenzo ed Empoli. Per il Gruppo di Firenze l’appuntamento è il terzo giovedì del mese, per Borgo San Lorenzo ogni secondo giovedì del mese, per Empoli ogni primo sabato.

Per ogni altra necessità, dubbi o anche solo per trovare conforto AISLA Firenze è sempre disponibile. Il numero al quale rivolgersi è: 348 1880933.

Fonte: Aisla Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze