Fruttivendola aggredita a Montaione, uomo denunciato

Nella prima mattina di venerdì 13 marzo, una donna ha vissuto momenti di paura all'apertura del suo negozio di ortofrutta a Montaione. Intorno alle 7.30 un giovane la ha assalita minacciandola. Ne dà notizia l'odierna edizione de Il Tirreno. Stando al racconto della donna, un giovane ospite dell'ostello in cui risiedono i richiedenti asilo, sarebbe entrato chiedendole qualcosa. La donna gli avrebbe intimato di rispettare il metro di distanza, ma il giovane avrebbe dato in escandescenze. Dopo 40 minuti dal suo ingresso nel negozio, in cui avrebbe preso a calci le cassette di frutta e verdura insultando la donna, sono arrivati i carabinieri allertati dalla fruttivendola. I militari lo hanno fermato poco dopo nelle vicinanze e denunciato per danneggiamento e per l'uscita senza giustificato motivo come da decreto anti Covid-19.

Sabrina Ferrini, titolare del negozio, scrive sul gruppo Facebook Sei di Montaione se: "In merito all'aggressione subita ieri mattina, volevo ringraziare Paola, Mauro, e un signore di passaggio per l'aiuto fisico e morale in una situazione delicata come quella, e i carabinieri che lo hanno preso. Spero che non succeda a nessuno perché non è una bella situazione".

