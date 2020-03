Geofor, strade sanificate su richiesta dei Comuni

La pianificazione dei servizi da parte di Geofor contemplerà anche la sanificazione delle strade su richiesta da parte dei Comuni. L'azienda si è infatti attivata nei giorni scorsi per organizzarsi anche in tal senso, pur continuando con la raccolta del porta-a-porta. Sanificazione e disinfezione sono stati applicati anche ai mezzi e ai locali di Geofor, dove il personale ha continuato ad essere presente per completare i servizi indispensabili. Tra questi, ricordiamo la consegna dei kit per la raccolta dei rifiuti a quelle utenze domestiche risultate positive al coronavirus, o costrette alla quarantena. Anche i settori impiegatizi e amministrativi continueranno a rimanere a disposizione degli utenti e delle amministrazioni comunali (call-center compreso), nel pieno rispetto del protocollo e delle direttive del Governo: grazie allo smart-working (o "lavoro agile) tutti i settori dell'azienda continueranno la propria operatività, garantendo il prosieguo delle attività lavorative.