Il progetto ‘'Redazione Web' di Fondazione CR Firenze e PortaleRagazzi.it si apre a tutte le scuole

La scuola è più vicina grazie alla tecnologia. Con due progetti diversi ma integrati è possibile effettuare didattica a distanza e consulenza gratuita per gli insegnanti sull’uso degli strumenti tecnologici.

Il primo progetto si chiama “Redazione Web” ed è un blog per pubblicare contenuti realizzati da bambini e ragazzi, che rimangono così a stretto contatto con gli insegnanti nonostante l’attuale periodo di chiusura delle scuole decisa dal Governo contrastare la diffusione del Coronavirus. Redazione Web, progetto di Fondazione CR Firenze e PortaleRagazzi.it, in collaborazione con Terza Cultura e con l’assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, è inserito da 11 anni nelle Chiavi della Città. Ma in questo periodo di sospensione delle lezioni si apre straordinariamente a tutte le scuole per sostenere la didattica a distanza. In concreto durante la sospensione didattica e fino al termine dell’anno scolastico, gli istituti comprensivi potranno richiedere l’attivazione di un blog sulla piattaforma scuole.portaleragazzi.it per pubblicare contenuti didattici, con il supporto degli esperti di Terza Cultura. Redazione Web è ormai un sistema rodato di gestione e pubblicazione dei contenuti (su piattaforma WordPress) adatto alle esigenze delle scuole di ogni ordine e grado. Un esempio di “didattica a distanza” poiché gli alunni lavorano sui contenuti da casa (testi ed immagini) poi inviano il materiale all’insegnante per la verifica e la correzione. Il materiale viene inviato successivamente all’esperto per la pubblicazione online nel blog dedicato alla classe di appartenenza. I post scritti dagli alunni possono essere creati direttamente in formato digitale (editor di testo ed immagini elaborate dal web), per iscritto e disegnati in forma cartacea, per poi essere successivamente digitalizzati. Per partecipare sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo redazione redazioneweb@terzacultura.it specificando un recapito telefonico e saranno contattati dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e viene fissato appuntamento telefonico. Redazione web ha ad oggi attive 20 classi, oltre a 4 classi che si sono aggiunte questa settimana.

C’è poi il progetto Didattic@, ovvero il servizio di consulenza per docenti sulla didattica online. PortaleRagazzi.it, con il sostegno di Fondazione CR Firenze ed in collaborazione con Terza Cultura, mette a disposizione dei docenti di ogni ordine e grado un servizio gratuito di consulenza sugli strumenti di didattica a distanza. Didattic@ constiste in attività di consulenza, formazione e assistenza personalizzata via telefono, skype o email. Gli insegnanti che volessero integrare le proprie competenze sulla didattica online con l’utilizzo di strumenti come Google Classroom o altri strumenti adatti alle proprie esigenze, saranno seguiti in remoto dagli esperti di Terza Cultura. Il servizio è rivolto agli insegnanti dell’area metropolitana di Firenze, Arezzo e Grosseto. Gli esperti saranno a disposizione per la formazione e la consulenza telefonica o via Skype a partire da domani, lunedí 17 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 su appuntamento. Per aderire al servizio è necessario inviare una richiesta, specificando il contatto telefonico, a portaleragazzi@gmail.com e saranno ricontattati dagli esperti.

“In questo momento molto difficile – ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro – è fondamentale lavorare con strumenti on line, unico modo in questo momento per portare avanti la formazione dei nostri studenti. Questi percorsi didattici sono fondamentali per raggiungere tutti i bambini e i ragazzi della nostra città. Per questo ringrazio la Fondazione Cr Firenze e l’associazione Terza Cultura per il sostegno a questa iniziativa importantissima per gli alunni, gli insegnanti e i genitori”.

“Anche in situazioni di emergenza come questa - dichiara il Direttore della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori - riteniamo fondamentale poter attivare tutte le iniziative più efficaci per sostenere la formazione giovanile. Cosí, dopo aver approvato ieri un significativo stanziamento di 3,2 milioni di euro per interventi in campo sanitario per combattere il Coronavirus, oggi cerchiamo di aiutare le scuole con questo nuovo progetto”.

Carlotta Bizzarri di Terza Cultura sottolinea che “la missione di Portaleragazzi.it è stata, da sempre, il sostegno all'innovazione didattica e educativa, attraverso la stretta collaborazione tra istituzioni del territorio, scuole e famiglie”. Poi aggiunge: “in questo momento delicato per tutti noi l'impegno di Portaleragazzi.it, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Terza Cultura, continua e si estende con queste due iniziative. Redazione Web è per tutti gli istituti dell’area Metropolitana di Firenze e Didattic@ per i docenti di Firenze Arezzo e Grosseto”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze