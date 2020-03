Lambertucci (Per un'altra Santa Croce): "Restate a casa"

Santacrocesi, restate a casa non c'è da scherzare! Vedo passare durante il giorno molte persone, anche in compagnia, che vanno a camminare e questo non rientra assolutamente nella casistica per la quale è consentito uscire fuori. Capisco che i controlli siano pressoché nulli e che nessuno passi con avvisi sonori nel nostro paese, a differenza di quello che sta avvenendo in paesi limitrofi, ma questo non autorizza ad abbassare la guardia e ad allentare il sistema di rigide restrizioni agli spostamenti delle persone imposti a tutti. Anche se a molti sembra sfuggito questo aspetto e nessuno lo solleva, a Santa Croce i dati parlano chiaro e sono molto preoccupanti. Per capire l’entità dei contagi tra casi positivi e quarantene siamo ormai a 21 casi destinati inevitabilmente a salire. L'importanza di puntare sul rispetto di misure di sospensione delle attività non necessarie e degli atteggiamenti responsabili; misure queste che in Cina come in alcune zone del Nord Italia sono riuscite a rallentare il contagio diminuendo il numero di individui che ogni contagiato può arrivare ad infettare in media. Prima lo capiremo e saremo in grado di metterlo in pratica, prima saremo in grado di uscire da questa situazione emergenziale.

Fonte: Avv. Alessandro Lambertucci Consigliere comunale gruppo "Per un'altra Santa Croce"

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno