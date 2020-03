Mercato settimanale di San Casciano: solo generi alimentari

Da lunedì 16 marzo il mercato settimanale di San Casciano in Val di Pesa si terrà in forma ridotta e limitata ai soli generi alimentari. E’ la giunta Ciappi ad averlo deliberato in ottemperanza alle misure di sicurezza previste dal Dpcm dell’11 marzo finalizzate al contrasto e al contenimento del Covid-19. Il documento varato ieri dall’amministrazione comunale integra i provvedimenti assunti dal governo e dispone la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, ad eccezione di quelli con merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

Il mercato di San Casciano, allestito tra piazza della Repubblica, piazza delle Erbe e viale Garibaldi, sarà caratterizzato fino al 3 aprile 2020 dalla presenza esclusiva di banchi adibiti alla vendita di alimenti di stretta necessità. “Gli ambulanti – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – sono tenuti ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni governative, dunque a rispettare le distanze di sicurezza, ad igienizzare luoghi e prodotti”. Si informano i cittadini che fino al 3 aprile è sospeso il divieto di sosta con rimozione forzata per la pulizia delle strade che verrà comunque effettuata. “Siamo a conoscenza delle problematiche dei cittadini chiamati a rispettare le disposizioni ministeriali che impongono di non uscire se non per motivi di effettiva necessità”. Il sindaco coglie l’occasione per rinnovare l’invito a non muoversi. “C’è un virus che non conosce sosta, corre, aggredisce e ammala – conclude il sindaco – vi prego di tenere un atteggiamento responsabile e cosciente, pensate ai vostri figli, pensate ai vostri cari. Restate a casa per amore della vita, soprattutto dei più deboli, di chi da ciascuno di voi, si aspetta di essere tutelato e protetto”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

