Morto Franco Giovannelli, manager pubblicitario adottato da Firenze

Franco Giovannelli è morto all'età di 95 anni a Sarzana. Ebbe funzioni apicali, tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila, alle quotazioni in Borsa di Dada, società che lanciò sul web 'SuperEva' uno dei primi canali di ricerca su internet, e di Chl, uno dei primi e-commerce italiani.

Nato a Modena, era stato adottato da La Spezia e Firenze. Dopo aver partecipato in prima linea alla Seconda Guerra Mondiale, ha dedicato la sua vita al lavoro. Fu direttore generale dell'Inam alla Spezia, manager nel mondo della pubblicità tra il 1980 e il 2002, partecipò attivamente alla creazione alla prima pubblicità su internet nel 1996 con Sma punto Net. Ricoprì cariche e ruoli di primissimo livello nelle società leader del settore come Sma, Dada, Adsolution, imponendo le sue lungimiranti scelte in Italia e in particolare in Lombardia, Toscana e Roma. Riconosciuto da tutti come uomo di acuta intelligenza e profonda cultura onestà e professionalità, caratteristiche che gli permisero di coniugare gli interessi privati a quelli pubblici e della collettività.

