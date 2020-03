Morto l'ex sindaco Corrado Bagni, è stato primo cittadino di Lastra a Signa dal 1975 al 1986

E' morto questa mattina all'età di 93 anni Corrado Bagni, ex sindaco di Lastra a Signa dal 1975 al 1986, nonché padre dell'attuale sindaco Angela Bagni; era ricoverato in ospedale da qualche tempo per problemi e patologie cardiache. Figura politica di grande spessore, Corrado Bagni prima di diventare sindaco lavorava alle Officine Galileo dove ha ricoperto il ruolo anche di sindacalista. Iscritto al Pci, è stato fautore di alcune delle principali opere pubbliche della città in primis il Centro Sociale Residenziale che ha contribuito a creare e ideare insieme a Gavino Maciocco, Francesco Antonini e al sindaco che lo aveva preceduto Gherardo Paci. Durante i suoi mandati sono stati inoltre realizzati la piscina comunale, il palazzetto dello sport e numerosi edifici scolastici del territorio, infine fu grazie al suo input e alle sue visioni coraggiose e lungimiranti che fu portato avanti il progetto e la costruzione del depuratore di San Colombano, opera a servizio di tutti i comuni dell’area a sinistra dell’Arno. Proprio per il suo spiccato senso del sociale e della comunità e per le sue idee aperte e innovative Corrado Bagni è stato un sindaco molto amato dalla gente. Tutta l’amministrazione comunale e la cittadinanza si stringono intorno al dolore dei familiari, alle figlie Angela ed Elisabetta e alla moglie Laura. Le esequie si svolgeranno in forma ristrettissima e privata, in rispetto delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa