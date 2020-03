Non si ferma all'alt, beccato dai carabinieri non ha la patente

I carabinieri di Pistoia in questi giorni stanno effettuando centinaia di controlli per far rispettare le disposizioni attuate per evitare il contagio da Covid-19.

I militari del Norm di Montecatini, nell'ambito dei suddetti controlli, hanno fermato un 24enne residente a Buggiano, pregiudicato. Il giovane però ha proseguito la sua corsa in auto senza rispettare l'alt imposto dai carabinieri, scappando. I militari lo hanno inseguito e lui ha abbandonato l'auto e si è dato alla fuga a piedi. Bloccato poco dopo dai militari è risultato che il giovane non ha mai conseguito la patente di guida. Inoltre ha rifiutato accertamento etilometrico. Il 24enne è stato denunciato anche per non aver rispettato i provvedimenti di limitazione alla circolazione in atto.

