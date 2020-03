Pontedera, metalmeccanici uniti in difesa del lavoro in salute e sicurezza

In questi giorni le Organizzazioni sindacali dei Metalmeccanici, unitariamente e congiuntamente alle RSU e gli RLS hanno fatto e continuano a fare intese e verbali con le principali aziende, nel rispetto di quanto previsto nel decreto dell’11 Marzo scorso in relazione all’emergenza sanitaria derivante dal covid-19, confermato e rafforzato dal protocollo condiviso sottoscritto in data odierna dal Governo, le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali.

In particolare sono stati fatti accordi, intese e verbali in Piaggio, in Vitesco (ex Continental), in Asso Werke e ne seguiranno altri nei prossimi giorni. Il principio comune di tutti gli accordi, le intese e i verbali sottoscritti è in primo luogo quello di tutelare la salute dei lavoratori e, in secondo luogo, di consentire la prosecuzione delle attività produttive laddove ci siano le condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione.

In alcune di queste intese sono stati convenuti anche degli Stop di alcuni giorni in modo da consentire la sanificazione dei reparti, dei locali mensa, dei bagni e degli spogliatoi.

Tutti gli accordi e i verbali sottoscritti fino ad ora contengono alcune misure che vanno oltre anche alle disposizioni contenute nei vari decreti governativi e che hanno anticipato anche molti dei contenuti del protocollo di intesa odierno.

Si va dalla modifica e dalla rimodulazione delle turnazioni di lavoro e di accesso agli spazi comuni alla facilitazione dello smart working (lavoro a domicilio), alla verifica delle distanze minime da rispettare alla distribuzione dei dispositivi sanitari quali gel sanificanti, guanti, mascherine etc…

A partire da lunedì, così come previsto nel protocollo d’intesa odierno, saranno costituiti i comitati per l’applicazione e la verifica degli accordi e delle intese sottoscritte nonché dello stesso protocollo d’intesa e laddove si riscontrassero inadempienze saranno messe in atto iniziative di mobilitazione e di denuncia.

In questi giorni difficili per tutti, le Segreterie di FIM, FIOM, UILM, UGLM, le RSU e gli RLS, sono impegnate a tutti i livelli e con ogni mezzo a far applicare le misure sanitarie definite nei vari decreti governativi e nel protocollo d’intesa per evitare il diffondersi dell’epidemia di covid-19.

Contestualmente stiamo provando a non bloccare del tutto le produzioni, cercando le soluzioni più adeguate, consapevoli dei costi economici che un prolungato fermo produttivo potrebbe comportare per molte aziende.

Tutti insieme stiamo cercando di difendere la nostra salute e il nostro lavoro e a questo proposito le Organizzazioni sindacali dei Metalmeccanici, unitariamente, chiedono ad ognuno, a prescindere dal ruolo ricoperto nelle singole aziende, il massimo della responsabilità per riuscire tutti insieme a superare anche questo difficile momento.

Pontedera lì, 14 Marzo 2020.

Segreterie provinciali

FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, UGLM-UGL

PISA

Fonte: FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, UGLM-UGL PIS

Tutte le notizie di Pontedera