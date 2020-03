San Rossore, provvedimento esteso a tutti i giorni della settimana

Tenuta di San Rossore: sabato e domenica i cittadini hanno rispettato la chiusura alle visite e nessuno si è presentato ai cancelli di ingresso, presidiati dalle Guardie del Parco: l'Ente ringrazia tutti per la collaborazione. Al fine di garantire l'osservanza delle indicazioni governative sull'emergenza Covid-19, per evitare assembramenti il provvedimento è esteso a tutti i giorni della settimana.

Il provvedimento - Per effetto del decreto governativo, dall'11 marzo sono chiusi il centro visite, l'ippodromo, il bar e i ristoranti. L'accesso è permesso esclusivamente ai residenti nella Tenuta, al personale delle Caserme dei Carabinieri e della Base degli Incursori, ai dipendenti dell'Ente che devono svolgere attività lavorativa come le Guardie del Parco e il personale dell'azienda agricola. Garantito l'accesso al personale per la gestione degli animali presenti nella Tenuta e fino alle 13 a fantini ed allenatori di cavalli. Per il personale amministrativo è stato attivato lo smart working, presso gli uffici dell'Ente è sospeso il ricevimento al pubblico, comunicazioni e pratiche possono essere effettuate via pec e mail.

Fonte: Ufficio Stampa

