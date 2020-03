Scomparso l'architetto Vittorio Gregotti, il cordoglio dell'Amministrazione Comunale

Si è spento Vittorio Gregotti, maestro dell'architettura italiana, urbanista di fama mondiale.

Il cordoglio dell'Amministrazione Comunale per la scomparsa dell'architetto Vittorio Gregotti: "Ci lascia Vittorio Gregotti. Un Maestro di Cultura, non solo di Architettura e Urbanistica. Ha lavorato in tutto il mondo, anche a Livorno. Della “Gregotti Associati International“ sono il Piano Regolatore degli anni Novanta del Novecento e il nuovo Piano Strutturale approvato nel 2019. Fra i progetti italiani più noti il Quartiere Bicocca a Milano, Cannaregio a Venezia, Zen a Palermo, il Campus universitario a Rende, lo Stadio Ferraris a Genova, suo il progetto dell'Acquario a Livorno. A 90 anni si era ritirato affermando con amarezza che l'architettura come la intendeva lui non interessava più a nessuno. Nel 2018 presenta "Architettura dell’antropogeografia. Gregotti Associati International 1969-2014" di Alberto Aschieri, un volume che raccoglie più di mezzo secolo delle sue opere e del suo pensiero".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

