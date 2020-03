Susanna Ceccardi in bus per recuperare i turisti, il sostegno della Lega

"Molti nostri connazionali, con voli e treni cancellati non sono in grado di poter tornare a casa e il governo non si pone il problema di un loro immediato rientro in condizioni di sicurezza. Questa è una vergogna nazionale.

Non ci si può dimenticare che esistono italiani che hanno una patria. Non sono cittadini solo quando debbono pagare le tasse oppure onorare gli obblighi di legge.

Il gesto deciso di Susanna Ceccardi (qui la notizia), che ha avuto il coraggio insieme all'ex Ministro Gian Marco Centinaio di andare a riprendere i nostri connazionali in Spagna, con l'assistenza di personale sanitario qualificato, è una reazione equilibrata ad un comportamento indegno a livello governativo. Nessuno può rimanere insensibile davanti a queste persone. Quando vengono dimenticate da chi dovrebbe tutelarle, non resta che l' interessamento dei singoli a compensare le mancanze del sistema paese". Dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

Pieno sostegno a Susanna Ceccardi anche dal deputato Lega Legnaioli: “Nessuno deve essere lasciato indietro -afferma il deputato della Lega Donatella Legnaioli-: il messaggio di Ceccardi e Centinaio è chiaro e arriva dritto al cuore di ciascuno di noi. In questo momento di difficoltà ognuno deve fare infatti la propria parte per aiutare chi sta peggio. Non vedo perché la sinistra debba sollevare un vespaio di polemiche inutili quando si tratta di recuperare persone che hanno bisogno di aiuto”.

“E’ un dovere morale delle persone che fanno parte delle Istituzioni far sentire la propria vicinanza ai cittadini in questi momenti -conclude Legnaioli- non voglio neppure immaginare come ci si possa sentire, nel pieno di una emergenza sanitaria di portata mondiale, soli, abbandonati e lontano da casa senza nessun appiglio per poter far rientro in patria. Per fortuna qualcuno ci ha pensato e quel qualcuno è Susanna Ceccardi”.

Fonte: Uffici Stampa

Tutte le notizie di Toscana