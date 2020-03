Tnt Empoli, Ginevra Taddeucci alle Fiamme Oro

Con la speranza di un ritorno all’attività agonistica generale, lo staff organizzativo del T.N.T. Empoli sta comunque preparando l’evento stagionale di lusso presso la piscina di casa. Al momento, sono state fissate le date del 28° meeting nazionale di nuoto ‘Città di Empoli’: da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2020. Se le competizioni saranno di nuovo autorizzate, il presidente Giovanni Pistelli e i suoi assistenti hanno redatto il programma ufficiale. Nella vasca di 50 metri, mentre quella comunale coperta di 25 metri sarà sempre a disposizione degli atleti, divisi nelle categorie Esordienti ‘A’, Ragazzi e Unica (Junior e seguenti) femminili e maschili. La rassegna si aprirà venerdì alle 16 coi 50 dorso, 50 rana, 100 stile e 200 delfino. Poi, sabato alle 9, si terranno 100 dorso, 200 stile e 200 rana. Nel pomeriggio dalle 16, quindi, il menu prevederà 50 stile, 50 delfino, 400 misti e 400 stile. Domenica alle 9, la quarta e ultima sessione di gare comprenderà 100 delfino, 100 rana, 200 misti e 200 dorso. Le iscrizioni chiuderanno lunedì 18 maggio.

Intanto, la biancazzurra Ginevra Taddeucci ha compiuto il grande salto tra i professionisti. La specialista delle prove di fondo, nata a Firenze il 3 maggio 1997, è stata tesserata dal gruppo sportivo Fiamme Oro – Polizia di Stato. Ma la vincitrice della scorsa Coppa europea Len con 1.500 punti – giungendo 1a a Barcellona e 2a a Ohrid in Macedonia -, nonché campionessa italiana in carica della 5 km in acque libere, continuerà ad allenarsi nell’impianto di viale delle Olimpiadi, dove è così maturata da ottenere simile promozione.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

