Ha accoltellato il cognato ferendolo in modo grave. Un 56enne è stato quindi arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.La vittima, un 50enne originario dell'Albania così come l'aggressore, è ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi.

Da quanto si apprende l'uomo si sarebbe recato dal cognato per cercare la moglie, fuggita di casa dopo una lite in famiglia. I fatti sono avvenuti la notte scorsa nella provincia di Firenze.

