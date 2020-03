Aiutiamo l'Ospedale di Prato, raccolta della Fondazione Ami per l'emergenza coronavirus

La Fondazione AMI Prato lancia una campagna di raccolta fondi “Emergenza Corona virus aiutiamo l’Ospedale” a supporto del Santo Stefano di Prato in particolare per l’acquisizione di attrezzature e beni necessari per fronteggiare questo momento di emergenza sanitaria.

I fondi raccolti saranno destinati ai reparti di terapia intensiva e malattie infettive del presidio ospedaliero per l’acquisto di:

- occhiali di protezione

- visiere protettive

- ventilatori polmonari

- caschi per ventilazione non invasiva

- pulsiossimetri e saturimetri

- mascherine chirurgiche

- camici sterili

Come sostenere la campagna

Online: con carta di credito attraverso il portale gofundme

Offline: con bonifico bancario

IT80J0306921531100000005960

Banca Intesa San Paolo, conto intestato a Fondazione AMI Prato

Inserire nella causale del bonifico "coronavirus"

“L’Ospedale funziona come sempre ed è pronto anche a queste emergenze, spiega Daniela Matarrese – direttore dell’ospedale di Prato. Dobbiamo acquistare apparecchiature e dispositivi di protezione per gli operatori sanitari che sono in prima linea nel fronteggiare questa emergenza. Vorrei rivolgere a tutti loro un sentito grazie per l’impegno costante e la volontà che ogni giorno mettono a disposizione nell’assistere i pazienti. Per questo è importante donare, il contributo dei cittadini è fondamentale per tutta la comunità”

La Fondazione AMI Prato, da anni sostiene l’Azienda Sanitaria prevalentemente nell’ambito dell’area materno infantile. Garantisce l’aggiornamento delle attrezzature, contribuisce al miglioramento dell’accoglienza degli ambienti sanitari ed al benessere di bambini e ragazzi attraverso progetti specifici.

Tutti i dettagli su

https://amiprato.it/accoglienza-area-materno-infantile/

Fonte: Asl Toscana Centro

