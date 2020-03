Incidente sulla via Aurelia nel pomeriggio di oggi, 16 marzo. Intorno alle 15:50 il conducente di una Panda ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero e rimanendo incastrato all’interno del veicolo. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre l’uomo e consegnarlo al personale del 118. L’incidente è avvenuto 100 metri dopo la rotatoria di immissione all’Ikea, in direzione Livorno. Sul posto vigili urbani per i rilievi del caso.

