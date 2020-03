Da oggi, lunedì 16 marzo 2020, in relazione alle misure di contenimento del Covid -19, non è più possibile accedere agli Ecocentri (centri di raccolta e stazioni ecologiche) gestiti da Alia Servizi Ambientali SpA neppure per i conferimenti inderogabili a fronte delle misure preventive di sicurezza. Tutti gli Ecocentri rimarranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni.

Fonte: Alia Spa - Ufficio Stampa

