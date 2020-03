Coronavirus, la risposta della Croce Rossa Castelfranco: "Investimento di 3mila euro per l'emergenza"

Si è svolta ieri (15 marzo 2020) una breve diretta video in cui il Presidente del Comitato, Paolo Spagli, ha parlato della risposta data dal Comitato di Castelfranco di Sotto della Croce Rossa Italiana all’emergenza legata alla diffusione del SARS-COVID-19, per tutti Coronavirus.

Dopo un breve accenno alle prospettive del Comitato per il suo periodo di presidenza, appena iniziato dopo le elezioni tenutesi a fine febbraio scorso, l’attenzione si è spostata subito sull’emergenza in atto.

Il filo conduttore dell’intervento del Presidente è stato “potenziamento”. Sono infatti state immediatamente potenziate le attività svolte sul territorio. Sono stati potenziati i servizi offerti alla popolazione. Potenziamento che passa attraverso la disponibilità e l’impegno dei Volontari; grazie a questo impegno il Comitato si è messo a disposizione delle strutture di Protezione Civile. Fra i suoi progetti il Comitato ha anticipato il potenziamento delle attrezzature e l’attivazione di servizi per agevolare la cittadinanza. I nuovi servizi messi a disposizione della cittadinanza sono il Pronto Spesa e Pronto Farmaco, attivo su tutto il territorio comunale, frazioni comprese. Sono state immediatamente potenziate le attrezzature delle ambulanze.

Questo potenziamento ha significato un investimento di oltre 3.000 Euro da parte del Comitato per garantire una risposta adeguata all’emergenza.

L’intervento si è concluso con un forte appello alla cittadinanza e alle aziende, la richiesta di sostegno attraverso donazioni per poter offrire una risposta sempre più adeguata all’emergenza. Altro appello, non di secondaria importanza, al rispetto delle regole che sono state diramate con i vari Decreti per contenere il contagio: “comprendo la voglia di uscire – ha infatti detto Paolo Spagli – ma ogni mascherina che utilizzate è un turno in meno per un Operatore Sanitario”. Appello dettato dalla situazione dove rende pressoché impossibile reperire vari tipi di mascherine per la forte richiesta, anche nei canali privilegiati che possono essere riservati alle strutture che al momento garantiscono i servizi di sostegno per superare l’emergenza COVID-19.

Maggiori informazioni per dare il proprio contributo sono disponibili contattando il Comitato attraverso i seguenti metodi:

- Telefono: 346-0789208 (Presidente – Paolo Spagli)

- Facebook: @cricastelfrancodisotto

- Whatsapp: 347-1358020 (Vice Presidente – Laura Mazzanti)

- Mail: info@cricastelfrancodisotto.it / castelfrancodisotto@cri.it

Croce Rossa Italiana Comitato di Castelfranco

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto