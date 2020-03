Coronavirus, modifiche alle pratiche per abbonamenti sosta a Empoli

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi sul territorio, le società Input Srl e Abaco Spa, gestori, per conto del Comune di Empoli, del servizio di sosta a pagamento hanno deciso di apportare alcune modifiche sulla programmazione degli abbonamenti sosta, in deroga a quanto previsto dal Regolamento ZCS, ed in coerenza con le disposizioni che impongono, sull’intero territorio nazionale, ‘il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico’.

Le prenotazioni online programmate per oggi 16/03/2020 dalle ore 22:00 e la vendita diretta a sportello programmata per il 19/03/2020 dalle ore 8:30, sia per gli abbonamenti mensili (per il mese di aprile) che per gli abbonamenti trimestrali (per aprile-maggio-giugno), sono sospese.

La scadenza di tutti gli abbonamenti mensili e trimestrali attivi è posticipata, senza alcun intervento diretto degli utenti, dal 31/03/2020 al 30/04/2020.

Seguiranno successive comunicazioni relativamente all’apertura delle liste di prenotazione e vendita abbonamenti a sportello nel mese di Aprile.

Si ricorda infine che, fino a nuove indicazioni, lo sportello TEMPOLIBERO rimane operativo per soddisfare le richieste che pervengono dagli utenti preferibilmente per via telematica e/o telefonica.

Al fine di prevenire ogni possibile forma di assembramento e diffusione del COVID-19, lo sportello TEMPOLIBERO rimane aperto al pubblico per le pratiche che abbiano carattere di urgenza ed indifferibilità, mediante accesso ai servizi solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico o a mezzo mail.

Ecco i recapiti dello sportello TEMPOLIBERO:

tel: 0571/544622

email: empoli@tempolibero.city

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il portale www.tempolibero.city

Orari di apertura al pubblico e dello sportello telefonico e telematico:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 16:30.

- al sabato: dalle ore 9:30 alle 17:00.

- escluso i giorni festivi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

