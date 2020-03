Coronavirus, muore un 70enne di Quarrata al San Jacopo

Un uomo di settanta anni di Quarrata è deceduto. Da circa dieci giorni lottava contro il Coronavirus all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Salgono a undici i decessi per il Covid-19 in Toscana, è il secondo in provincia di Pistoia. L'uomo e la moglie erano stati i primi ricoverati a Pistoia per questa terribile patologia.

A darne notizia è stato Marco Mazzanti, sindaco di Quarrata. "Ieri è venuto a mancare un nostro concittadino, di 70 anni, che da circa 10 giorni lottava al San Jacopo contro il coronavirus. Si tratta di una persona molto conosciuta in città. Mi stringo intorno alla famiglia, alla moglie e al figlio, ai quali mando un forte abbraccio e le mie condoglianze, anche a nome di tutta l'Amministrazione" ha scritto su Facebook.

