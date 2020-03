Coronavirus, muore l'ex sindaco di Fivizzano Paolo Grassi: aveva 65 anni

L'ex sindaco di Fivizzano, Paolo Grassi, è morto nell'ospedale Noa di Massa dove era stato ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Da due giorni era nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono peggiorate dopo appena poche ore dal ricovero. Grassi, 65 anni, era asmatico e le complicanze polmonari dovute al covid-19 non gli hanno lasciato scampo. È stato sindaco di Fivizzano dal 2009 al 2019; da poco aveva aderito a Italia Viva. Nel 2018 era stato insignito in Senato del premio “Cento mete d’Italia”, attribuito a cento primi cittadini che hanno contribuito con idee originali, virtuose e legate alla radici, al miglioramento della qualità della vita nei loro territori.

"Purtroppo questa mattina incredibilmente ci ha lasciato l’amico ex Sindaco Paolo Grassi, l’Amministrazione e la cittadinanza tutta su stringono al dolore della famiglia", così si legge sulla pagina facebook del Comune.

Non si svolgeranno cerimonie in forma pubblica, ma è disposto il lutto cittadino per i giorni 17 e 18 marzo 2020, con la chiusura di tutte le attività degli uffici pubblici comunali . Fino a ieri, domenica 15 marzo, erano 108 i contagiati da Covid-19 in tutta la provincia di Massa Carrara.

Bugli: “Aveva creduto nelle cooperative di comunità per la rinascita del territorio”

Paolo Grassi è stato sindaco di Fivizzano per dieci anni, fino al 2019. E’ morto dopo aver contratto il coronavirus Covid-19. L’assessore alla presidenza della Toscana, Vittorio Bugli, lo ricorda e manda un messaggio di condoglianze ai familiari e alla comunità.

“Sono addolorato per la scomparsa di Paolo. E’ stato il sindaco – ricorda Bugli - che ha seguito il percorso di nascita delle due cooperative di comunità del comune, tra le ventiquattro che la Regione ha sostenuto nel 2018 convinta che potessero essere una risposta allo spopolamento dei territori più isolati e marginali. Paolo, che ho incontrato quando ho visitato le due realtà, ci aveva creduto e vedeva in questo strumento un’occasione di rinascita per i piccoli borghi. Era un uomo delle istituzioni e fino alla fine del suo mandato ha sostenuto la sua comunità”.

Il cordoglio del Pd provinciale e regionale

“È con profonda commozione che è giunta alla comunità del Partito Democratico la triste notizia della prematura scomparsa di Paolo Grassi, notizia che ci coglie impreparati ed attoniti. Paolo è stato convintamente tra i primi fondatori del Partito Democratico e la sua passione politica lo ha portato negli anni a ricoprire diversi ruoli con serietà e sempre al servizio della sua comunità, Fivizzano, di cui è stato sindaco dal 2009 al 2019 e per la quale si è speso in tantissime battaglie con la passione e la schiettezza che lo contraddistinguevano”. Cosi’ Enzo Manenti, segretario provinciale del Pd di Massa Carrara, e Massimiliano Pescini, responsabile enti locali del Pd toscano, dopo la morte dell’ex sindaco di Fivizzano, contagiato dal Coronavirus.

“Lo ricordiamo come un punto di riferimento, oltre che per Fivizzano e la Lunigiana, anche per tutto il PD provinciale avendo ricoperto il ruolo di capogruppo in Provincia dal 2008 al 2009. Per tanti di noi era un amico, con la sua simpatia e la sua giovialità. Il Partito Democratico di Massa Carrara si stringe alla famiglia di Paolo, così come alle altre famiglie di amici e conoscenti che in questi giorni sono state duramente colpite, alla quale va il nostro caloroso e sincero abbraccio” conclude Enzo Manenti.

