Coronavirus, riprende la produzione alla Piaggio a Pontedera

Alla Piaggio di Pontedera è ripresa regolarmente la produzione nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo. Per tre giorni era stata interrotta a Pontedera, Mandello del Lario, di Noale e Scorzè per una profonda igienizzazione degli ambienti lavorativi e la riorganizzazione delle linee produttive per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori. Anche nelle mense sono stati ridisegnati gli spazi per garantire le distanze di sicurezza. I dipendenti hanno un kit sanitario. Infine è stata reintrodotta la misurazione della temperatura corporea, affidata a ditte specializzate esterne.

