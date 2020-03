Coronavirus, sanificazione stradale in corso a Livorno

Questa mattina gli operatori di Aamps stanno effettuando la sanificazione delle strade cittadine.

Il programma di questa settimana interesserà continuativamente una prima serie di vie/piazze. È in corso la realizzazione del programma valido per la settimana successiva che verrà anticipatamente reso pubblico. L'obiettivo è di coprire progressivamente tutto il territorio comunale.

Si ricorda che per tale attività le auto e gli scooter non devono essere spostati e che gli animali domestici possono passeggiare in strada anche immediatamente dopo la sanificazione.

Asl invita a tenere le finestre chiuse tra le 22.00 e le 4.00 del giorno successivo presso le abitazioni indicate nel programma. È in tale orario, infatti, che la sanificazione è realizzata con il nebulizzatore (la mattina è usato il mezzo idro-pulitrice) che permette una diffusione ancor più ampia del prodotto sanificante assolutamente non nocivo per le persone e gli animali.

Il prodotto sanificante è autorizzato dalla Asl.

