Coronavirus, servizio dedicato per raccolta rifiuti da case con soggetti in quarantena

Ci sarà un servizio dedicato per i rifiuti che provengono da abitazioni in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, stanno effettuando la quarantena obbligatoria. È quanto dispone un’ordinanza predisposta dall'assessore all’ambiente Federica Fratoni e firmata oggi dal presidente Enrico Rossi.

Per assicurare la massima cautela nel trattamento dei materiali, a tutela della salute pubblica e degli operatori stessi, il presidente Rossi ha firmato un’ordinanza della durata di tre mesi che dispone che i gestori approntino un servizio dedicato organizzato in questo modo:

- Sarà consegnato un KIT per il ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare.

- Il gestore eseguirà la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 giorni.

- All’arrivo al domicilio l’operatore contatterà telefonicamente l’assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti. Arrivato alla porta del destinatario, prelevando il contenitore pieno, l’operatore depositerà quello nuovo vuoto. (suonerà il campanello e si allontanano prima dell’apertura della porta).

- I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata.

- I cittadini dovranno posizionare il contenitore con i rifiuti in un luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.

- I gestori manderanno questi rifiuti direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare.

Fonte: Regione Toscana

