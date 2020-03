Coronavirus, uova pasquali Pallium a domicilio

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus), ormai estesa sull’intero territorio nazionale, l’Associazione Scientifica Pallium Onlus con sede in Via dei Malcontenti 6 a Firenze, ha sospeso tutti gli eventi e le manifestazioni di raccolta fondi in programma, compreso il mercatino pasquale di beneficenza in occasione del quale era possibile acquistare le uova di cioccolato Pallium.

“Per non rinunciare alla nostra causa, in questi giorni è stato istituito un servizio di prenotazione e consegna a casa delle uova pasquali Pallium che potranno essere ordinate via email o per telefono presso la nostra Associazione” – dichiara Graziano Piccardi, presidente associazione Pallium – “E’ possibile ordinare le uova direttamente al numero 0552001292 oppure scrivere una mail a info@palliumonlus.org, la consegna è gratuita con un ordine minimo di tre uova.”

I fondi raccolti grazie alla vendita delle uova pasquali, come per tutte le iniziative di questo tipo, serviranno a garantire un servizio di assistenza domiciliare di qualità ai malati oncologici, neurologici e agli anziani in condizione di non autosufficienza.

Pallium assiste i malati oncologici, quelli affetti da malattie neurologiche degenerative (SLA) e gli anziani in condizioni di non autosufficienza (Alzheimer, Parkinson, ictus e altre patologie cardiovascolari o respiratorie). I pazienti vengono seguiti in qualsiasi fase della malattia, anche dal momento della diagnosi, in accordo col Medico di Medicina Generale.

Le uova Pallium, realizzate con una qualità finissima di cioccolato belga – al latte o fondente – sono state realizzate dalla rinomata Pasticceria Masoni di Siena che da ben cinque generazioni realizza prodotti di finissima pasticceria.

Fonte: Ufficio stampa

