Covid-19, sanificazione in tutti i quartieri a Scandicci

Va avanti in tutti i quartieri cittadini e del territorio la sanificazione delle pensiline di bus e tramvia, delle panchine, dei cassonetti, dei cestini, dei giochi nei giardini pubblici, di ogni arredo urbano che possa entrare in contatto con l’uomo e davanti ai principali servizi cittadini. L’intervento è a cura di Alia Servizi Ambientali SpA, che ha organizzato il servizio in accordo con il Comune di Scandicci come misura di contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19. Le attività di sanificazione sono partite tra il weekend del 14 e 15 e la mattina di lunedì 16 marzo nei quartieri di Casellina, San Giusto Le Bagnese, Scandicci Centro, per proseguire dal pomeriggio a Badia a Settimo, San Colombano e in tutte le frazioni della Piana di Settimo; a seguire, anche nei giorni successivi, gli interventi riguarderanno Vingone e le frazioni collinari e della Val di Pesa; da metà settimana gli addetti di Alia ripasseranno negli stessi luoghi già trattati per gli interventi di sanificazione successivi, con una miscela miscela vaporizzata di acqua e ipoclorito di sodio allo 0,1%.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

