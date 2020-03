Covid-19: sospesi gli screening mammografici di primo livello nella Asl TC

In ottemperanza al decreto regionale riguardante le misure di sicurezza da prendere onde evitare il contagio da Coronavirus, e in linea con le direttive nazionali e regionali, è stata disposta la sospensione dell'attività di screening mammografico di I° livello anche nei presidi territoriali, compresa quella svolta con le Unità Mobili, in tutti i territori dell'Azienda USL Toscana centro (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato).

Pertanto anche nelle strutture a carattere ospedaliero o territoriale adibite esclusivamente alle indagini mammografiche, con personale dedicato e decentrate rispetto alle sedi di emergenza-urgenza (ambulatori Prato-Pistoia-Montecatini) gli esami di prevenzione (mammografie) non saranno svolti nel pieno rispetto delle attuali normative e per il mantenimento delle misure di sicurezza in questa fase di emergenza.

La disposizione di sospensione temporanea dell’attività è riferita esclusivamente al primo livello del ciclo diagnostico (donne presumibilmente sane; gli appuntamenti sono rinviati e le donne riceveranno una nuova comunicazione per l’appuntamento.

Sono invece regolarmente garantite tutte le indagini senologiche di II livello (in presenza di sospetto di neoplasia) e l'attività clinico-diagnostica senologica relativa a richieste urgenti e/o non differibili, secondo le indicazioni del prescrittore.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

